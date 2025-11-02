La inesperada confesión de Guillermo Francella sobre su hija Yoyi

Guillermo Francella, cada vez que habla, genera repercusiones. En una reciente aparición en el programa de Luzu (del cual su hija, Yoyi Francella, es parte junto a Diego Leuco, Micaela Vázquez y Martín Dardink), el actor se refirió al presente profesional de su hija.

Aunque Yoyi es fundamentalmente actriz, está cada vez más inmersa en el mundo de la comunicación digital. Cuando le tocó hablar de ella, Francella la describió como "divina, muy profesional en lo que hace, cada vez ama más esto que están haciendo".

Guillermo Francella confesó que, al inicio de esta incursión en el streaming, su hija estaba "llena de interrogantes". El principal temor de Yoyi era si un director podría convocarla si la ve haciendo un programa de esas características, ya que "siempre le sugerí que se sienta actriz". Sin embargo, su padre la tranquilizó: "Yo sostuve que es un medio audiovisual y que estaba convencido de que iba a tener una visualización diferente".

Un testimonio de Guillermo Francella emocionó a su hija durante la conversación. El actor comentó que Yoyi está "viviendo un momento muy lindo y que lo está disfrutando".

No obstante, el actor se mostró sorprendido por una característica que su hija tiene, la cual la lleva a cuestionar su propio éxito: "Me pone feliz porque no sé si es una característica de ella que disfrute tanto".

Francella reveló que Yoyi le ha dicho: "No puede ser que esté permanentemente insatisfecha". Ante esto, el actor la confronta: "Yo le digo ‘no puede ser que te ocurra esto. Estás viviendo un momento pleno, a veces hasta las marcas te convocan para que seas la cara de ellas, estás viviendo un clima hermoso’".

Guillermo Francella concluyó que ver a su hija divertirse en el estudio (él estuvo "escondido atrás de la columna" observándola) es "algo indescriptible".