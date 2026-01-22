La insólita excusa de Wanda Nara para defender a Maxi López por abandonar a su esposa

Maxi López se encuentra envuelto en un escándalo mediático tras su regreso a la Argentina para participar en MasterChef Celebrity, lo que le abrió la puerta a nuevos trabajos. La polémica surgió luego de que el exfutbolista declarara que adelantó el parto de su hijo Lando para poder viajar, dejando en Suiza a su pareja, Daniela Christiansson, con el recién nacido y su otra hija de dos años, Elle.

Ante los cuestionamientos, Wanda Nara salió en su defensa en Intrusos asegurando que “ellos tienen una relación diferente”. La mediática justificó el accionar de su exmarido explicando: “Ella es europea, y en ese sentido las argentinas somos un poco más hinchas, o al menos hablo por mí. Ella sabe todo lo que hace él”.

La actual relación entre Nara y López destaca por una química sorprendente con Mauro Icardi lejos, evidenciada en el reality culinario donde ella lo recibió diciendo: “Extrañábamos esto”.

Durante un cruce divertido este martes 20, hablaron sobre Lando y la conductora manifestó: “Me dieron ganas de tener un bebé”. A pesar de esta cordialidad, Ana Rosenfeld arremetió contra el deportista afirmando: “Se hace el buen padre pero yo sé el daño que le hizo a los hijos”.