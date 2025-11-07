El Tribunal en lo Criminal de Campana resolvió rechazar el pedido de morigeración de la prisión preventiva solicitado por la defensa de Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi, quien fue condenado en agosto de este año a 19 años de prisión por abusos sexuales agravados y reiterados cometidos contra la modelo y conductora.

La defensa, encabezada por el abogado Fernando Sicilia, había solicitado el beneficio de arresto domiciliario o salidas semanales del penal con el argumento de que la sentencia aún no está firme y que debía aplicarse el principio de inocencia. Según la presentación, el objetivo era que Contardi pudiera cuidar a su beba, fruto de su actual relación.

Publicidad

En su resolución, el tribunal señaló que la niña vive con su madre, actual pareja de Contardi, en un barrio privado de Belén de Escobar, y que el pedido se basaba en razones familiares y de arraigo. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la particular damnificada, representada por Prandi, se opusieron firmemente.

Entre los argumentos presentados, las partes destacaron que el domicilio propuesto coincide con el lugar donde ocurrieron los abusos, lo que representaría un “riesgo inadmisible” para la integridad de la víctima, de la niña y del entorno familiar.

Publicidad

El tribunal, integrado por los jueces Mariano Aguilar, Daniel Rópolo y Lucía Leiro, coincidió con esos fundamentos y sostuvo que persiste un riesgo procesal concreto de fuga, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la alta pena impuesta.

“La prisión preventiva vigente se basa en criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, expresaron los magistrados en el fallo, y subrayaron que no se modificaron las condiciones que justificaron el encierro inicial.

Publicidad

Contardi fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, por hechos ocurridos entre 2015 y 2018, cuando convivía con Prandi en Escobar.

La defensa ya apeló la sentencia ante el Tribunal de Casación Penal, pero mientras tanto, la decisión judicial ratifica que Claudio Contardi deberá continuar detenido para garantizar el curso del proceso y la protección de las víctimas.