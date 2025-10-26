Una de las notas de color de este domingo electoral la protagonizó Alicia Lucich, la madre del presidente Javier Milei. La mujer, de cabello rubio y peinado impecable, llegó al Instituto Pedro Poveda de Vicente López acompañada por su esposo, Norberto, para participar de las elecciones legislativas. Sin embargo, al intentar ingresar al establecimiento, se dio cuenta de que había olvidado su documento nacional de identidad.

Lucich llevaba en su cartera la licencia de conducir, pero no el DNI, requisito indispensable para votar. Por ese motivo, tuvo que regresar a su casa para buscarlo. Minutos más tarde, ya con el documento en mano, volvió al colegio y pudo finalmente emitir su voto pasadas las 10 de la mañana.

Mientras tanto, su esposo Norberto aprovechó el tiempo para sufragar, mientras la esperaba en el vehículo estacionado frente al establecimiento. Tras cumplir con su deber cívico, Alicia habló brevemente con la prensa y comentó, entre risas, lo ocurrido: “Traje la licencia de conducir, me tuve que volver a buscar el documento”.

El episodio generó comentarios entre los presentes y se convirtió en una de las anécdotas más comentadas de la jornada. Media hora después, fue el turno del propio presidente Javier Milei, quien votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Almagro, acompañado por su hermana, Karina.