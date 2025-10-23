Una noticia que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo y el deporte fue la confirmación de que el tenista Juan Martín del Potro se convertirá en padre. Su novia, Agustina Meuzzi, está embarazada, según reveló el periodista Gustavo Méndez en el programa "Mujeres Argentinas".

La noticia se pudo guardar muy bien, ya que la joven está cursando el séptimo mes de embarazo, lo que indica que el nacimiento del bebé está previsto para antes de fin de año.

El periodista Méndez también aseguró que, en la fecha del Día de la Madre, Del Potro había realizado un "lindo posteo" desde su cuenta privada, en el que se mostraba "muy enamorado". Esta publicación contenía una foto de Agustina de perfil, en la que lucía su pancita.

El mensaje que Del Potro dedicó a su pareja fue emotivo y público, expresando su profunda admiración: "Te admiro profundamente por la mujer que sos, por la fuerza con la que enfrentás cada etapa y por la ternura con la que acompañás la vida que estás gestando".

El tenista concluyó su dedicatoria afirmando que Agustina representa el amor: "No hay nada más grande que ver el amor hecho persona y vos lo representás de una forma hermosa. Te deseo un día lleno de paz, de amor y de todo lo que te haga sonreír. Te lo merecés más que nadie".

Una vez que la noticia del embarazo se difundió en los medios, Agustina Meuzzi tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram, aparentemente para preservar su intimidad y la de su familia.