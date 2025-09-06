En la tarde del pasado viernes 5 de septiembre, un nuevo hecho de inseguridad se vivió en el departamento Angaco. Personal de la Comisaría 20° detuvo a un joven ladrón de 18 años, luego de que fuera acusado de robarle un teléfono celular a una menor de 12 años en las inmediaciones de calle Mitre y calle Segovia.

Según la denuncia presentada por la madre de la víctima, la menor caminaba por la zona cuando un sujeto se le acercó y le exigió: “Dame el teléfono”. La niña se negó, momento en el que el joven la tomó de los hombros y la sacudió, logrando arrebatarle un celular Samsung A14. Posteriormente, el autor del hecho se dio a la fuga a pie por calle Mitre hacia el oeste.

Tras recibir el alerta, los oficiales González Durán Julio Eduardo, Balmaceda Franco, Aguirre Diego y Di Salvo Federico se movilizaron en los móviles y lograron identificar al sospechoso a través del testimonio de un vecino que lo vio ingresar a su lugar de trabajo en calle 9 de Julio y Amable Jones. Al realizarle un palpado de urgencia, secuestraron el teléfono robado y las prendas utilizadas durante el arrebato, ya que el joven se había cambiado de ropa.

El delincuente quedó inmediatamente detenido y el caso quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad. El celular sustraído fue devuelto a la menor luego de realizarle las pericias legales correspondientes.