De acuerdo al informe de la consultora Politikon Chaco, este 2026 las provincias argentinas cuentan con una deuda externa de unos U$S 2.500 millones. Se trata de un pasivo crítico de los estados provinciales. El primer vencimiento de deuda se cumplirá la próxima semana en Tierra del Fuego, por unos 6 millones de dólares.

En el tope del ranking, aparecen la provincia de Buenos Aires (U$S 784 millones), la Ciudad de Buenos Aires (U$S 376 millones, que refinanciará con el bono emitido a fines de 2025), Santa Fe (U$S 240 millones), Córdoba (U$S 225 millones), Neuquén (U$S 179 millones) y Chubut (U$S 119 millones).

Este escenario complejo se produce en medio de discusiones con el Estado Nacional para que ayude en el respaldo de esos vencimientos.

A lo largo de enero, hay vencimientos por U$S 107 millones por los pagos que tendrán que hacer Chubut, Córdoba, Neuquén y la administración fueguina. En febrero serán U$S 122,5 millones más entre Córdoba y Neuquén, más Entre Ríos y Chaco.

En tanto, La Rioja ya anticipó sus declaraciones en default, lo cual cayó muy mal en el Gobierno Nacional. Durante todo el 2026 los gobernadores tendrán que pagar deuda en moneda extranjera por casi U$S 2.500 millones.

En el Gobierno Nacional, existe preocupación porque la demanda de billetes a gran escala termine provocando presiones al alza en el tipo de cambio y que ello se trasladará inevitablemente a impactar fuertemente en los índices de la inflación.

En junio pasado, Córdoba emitió U$S 725 millones a una tasa de 9,75%. En tanto, Santa Fe consiguió U$S 800 millones al 8,1% y la Ciudad de Buenos Aires, U$S 600 millones al 7,8%.

San Juan se encuentra entre las provincias que menos deuda en millones debe afrontar para este año, respecto a otras provincias de mayor volumen económico.

Por su parte, San Juan se encuentra entre las que menos deuda cuenta, en comparación con otras jurisdicciones de acuerdo al relevamiento hecho por la consultora con análisis efectuados sobre el último trimestre del ejercicio fiscal de 2025.

Para el año fiscal 2026, basado en el presupuesto aprobado por la Legislatura Provincial, San Juan presenta una deuda en pesos de unos $45.273.947.000. Los gastos totales previstos para la provincia en 2026 ascienden a $3,1 billones, con un enfoque en el equilibrio fiscal y la inversión en áreas esenciales.

Esta deuda está vinculada históricamente a préstamos de organismos internacionales de crédito para obras de infraestructura, como el BID o el Fondo de Kuwait o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF.



A diferencia de otras provincias o del Estado Nacional, San Juan no enfrenta grandes vencimientos de bonos bajo ley extranjera (como los Globales o Bonares), sino que sus compromisos son mayoritariamente con organismos internacionales que ofrecen condiciones de financiamiento específicas para obras públicas.