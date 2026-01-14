La Terraza y el Teatro: cuatro micro obras para vivir el teatro de verano en San Juan

Desde el jueves 15 de enero, San Juan suma una nueva propuesta cultural con identidad local: La Terraza y el Teatro, un ciclo de microteatro sanjuanino que se presentará todos los jueves a las 21 horas en el Espacio Cultural Casa Leo, con funciones al aire libre y una experiencia pensada para combinar teatro, música y encuentro.

El ciclo está conformado por cuatro micro obras, cada una con un director y un elenco diferente, lo que permite recorrer distintos lenguajes, estilos y temáticas en una misma noche. Se trata de un proyecto autogestivo, impulsado por jóvenes artistas locales, con la producción general a cargo de Juan Vargas, quien dialogó con DIARIO HUARPE sobre la propuesta.

Cuatro obras, cuatro miradas

La programación reúne una variedad de géneros que atraviesan la comedia, la tragicomedia y el drama. Entre las obras se incluye una comedia musical, una comedia romántica protagonizada por dos adultos mayores que se conocen y atraviesan situaciones inesperadas, y una comedia de tono clásico argentino, con reminiscencias al humor de Esperando la carroza, centrada en el vínculo entre dos mujeres y un equívoco alrededor de un funeral.

El ciclo también propone un unipersonal tragicómico, en el que una joven explora distintos aspectos de su propia vida, y un drama intenso que aborda las enfermedades mentales, enlazando el relato con momentos y tensiones de la historia argentina.

Dirección y elencos locales

Los directores que integran el proyecto son Fernando Díaz, profesor con amplia trayectoria en Procenio y otros institutos teatrales de la provincia; Franco Castro, actor y estudiante de la carrera de Teatro, con experiencia en cortometrajes de la NERC de Cuyo; Lourdes Vives, egresada de Comedia Musical y de la Carrera de Cine de San Juan; y Luz Noguera, también egresada de Comedia Musical y estudiante de Cine. La diversidad de formaciones se refleja en la multiplicidad de estilos que propone el ciclo.

Una experiencia cultural completa

Además de las micro obras, La Terraza y el Teatro incluirá shows musicales, poesía y otras expresiones artísticas, junto con la posibilidad de adquirir comida y bebida dentro del espacio, reforzando la idea de una experiencia cultural integral y distendida.

Las funciones se realizan en Casa Leo, ubicada en la esquina de Abram Tapia y Entre Ríos, un espacio cultural que se suma como escenario para esta propuesta independiente.

Entradas y redes

Las entradas tienen un valor de $10.000 y se venden exclusivamente por WhatsApp al 264 505-1472 (Juan). Cada función cuenta con un cupo limitado de 50 entradas, por lo que desde la organización recomiendan adquirirlas con anticipación.

Toda la información y novedades del ciclo se comparten a través de Instagram en @laterrazayelteatro, donde el equipo difunde el detrás de escena y las propuestas que se irán sumando a lo largo del verano.