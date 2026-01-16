Lali Espósito y Pedro Rosemblat: precio y detalles de su nuevo anillo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat oficializaron su compromiso desde la playa, en una tarde de sol y complicidad. La pieza elegida para sellar el vínculo es un anillo de estilo "Toi et Moi" (tú y yo), un diseño con historia que se remonta al siglo XVIII, cuando Napoleón Bonaparte le obsequió uno similar a Josefina. Esta estructura abierta simboliza a dos personas que deciden caminar juntas manteniendo su propia esencia.

La joya presenta un contraste geométrico sobre una banda de oro amarillo de 18 kilates. Por un lado, cuenta con una piedra en talla brillante (redonda) y, por el otro, una gema en talla princesa o esmeralda (cuadrada). Ambas gemas están sujetas por un engaste tipo "bezel", técnica donde el metal envuelve el contorno de las piedras para brindar un acabado minimalista y sofisticado.

En cuanto al costo, expertos en alta joyería indican que piezas internacionales con diamantes de alta pureza oscilan entre los 4.500 y 6.000 dólares. No obstante, el valor en Argentina suele ser muy inferior a las cifras de marcas de lujo extranjeras, ya que el interés reside en la calidad del oro y la personalización. Al respecto, Astoria Joyería destaca en su catálogo este modelo realizado de forma artesanal y a medida, permitiendo adaptar el tamaño de las gemas al gusto de la novia.

Tras la noticia, las reacciones fueron diversas. Mientras el "fandom" celebró el anuncio, Moria Casán lanzó una inesperada declaración: "¡Qué horror!". Con el compromiso oficializado, la expectativa se traslada ahora a la futura fiesta y a si el evento tendrá lugar en Buenos Aires.