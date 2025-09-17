Las duras bajas que tendrá Sudáfrica para enfrentar a Los Pumas

El seleccionado sudafricano de rugby, los Springboks, se prepara para recibir a Los Pumas con un panorama complicado. El entrenador Rassie Erasmus no podrá contar con varios jugadores importantes para la serie contra Argentina, lo que obliga al equipo a replantear su estrategia para mantener el buen nivel mostrado en su gira por Nueva Zelanda, que culminó con una contundente victoria el sábado pasado.

Entre los jugadores que se lesionaron durante la reciente gira, se destacan Lood de Jager, Jean-Luc du Preez y Aphelele Fassi, quienes no podrán ser considerados para los próximos compromisos. Estas ausencias se suman a la de Kurt-Lee Arendse, lesionado en el debut del torneo, así como a las de Gerhard Steenekamp, Frans Malherbe y Salmaan Moerat. A este grupo de bajas se suma la sorpresiva decisión de dejar fuera del plantel a Willie le Roux.

A pesar de las ausencias, el director técnico de los Springboks se mostró optimista sobre la profundidad de su plantel. "En Sudáfrica tenemos la suerte de contar con mucho talento, así que, por muy tristes que estemos por la marcha de jugadores como Lood, Jean-Luc, Aphelele, Kurt-Lee y muchos otros, tenemos a otros muy capaces para ocupar su lugar", señaló Erasmus. Con esta declaración, el entrenador deja en claro que el equipo está preparado para afrontar los desafíos que se presenten.

Los Pumas siguen con la ilusión intacta

El entrenador también hizo hincapié en la versatilidad de sus jugadores: "También tenemos la suerte de contar con muchos jugadores versátiles que pueden jugar en varias posiciones y que son igual de hábiles en todas ellas, independientemente de la posición en la que jueguen". Esta característica podría ser crucial para que el equipo logre suplir las bajas de manera efectiva. Los partidos de los Springboks en el Rugby Championship se pueden seguir en Disney+ Plan Premium.

El desafío para los sudafricanos será mostrar que tienen el talento suficiente para suplir a sus figuras clave, manteniendo la solidez defensiva y el poder ofensivo que los caracteriza. Por su parte, Los Pumas buscarán aprovechar esta situación para dar la sorpresa y obtener una victoria que los posicione mejor en el torneo. El choque entre ambas selecciones promete ser un espectáculo de alto nivel, a pesar de las importantes bajas en el equipo sudafricano.