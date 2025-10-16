La Justicia ordenó este miércoles 15 de octubre la liberación de Elizabeth Rodrigo, la mamá de Ayelén Paleo, a un mes y medio de su detención. Rodrigo, de 62 años, estaba acusada de formar parte de una red de trata de personas.

Según detalló el periodista Mauro Szeta, la Cámara de La Plata consideró que “no hay peligros procesales”, motivo por el cual el juez Juan Pablo Masci decidió excarcelar a la mujer. Sin embargo, la madre de la exvedette “Quedó procesada por explotación de la prostitución”.

A pesar de la excarcelación, Elizabeth Rodrigo deberá cumplir una serie de medidas restrictivas mientras la causa sigue su curso.

Entre las restricciones, Rodrigo no podrá salir del país y deberá entregar su pasaporte a la Justicia. Además, tendrá que presentarse en el juzgado de La Plata antes del día 5 de cada mes.

Rodrigo había sido detenida a fines de agosto bajo sospecha de integrar una red. La fiscalía señala que esta red captaba mujeres con la promesa de trabajo doméstico y, posteriormente, las obligaba a prostituirse en departamentos ubicados en distintas provincias, como Bahía Blanca, Santa Fe y La Pampa.

En este esquema, la fiscalía señala a Rodrigo por su rol como fotógrafa. Presuntamente, ella se encargaba de armar los books (libros de fotografías) que luego eran publicados en sitios dedicados a la prostitución. También se cree que habría sido una de las facilitadoras de la red.

Mientras tanto, Ayelén Paleo y su hermano Federico sostienen la inocencia de su madre. Semanas atrás, Ayelén había revelado el duro momento que atravesaba por los problemas judiciales, indicando que no estaba trabajando, que vivía de sus ahorros y que pasaba “todo el día tirada, mirando tele, esperando a mi mamá”.