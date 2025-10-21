El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo y resonante capítulo judicial. El delantero del Galatasaray presentó un escrito ante la Justicia de Familia para solicitar la intervención tras la difusión de imágenes y videos de sus hijas, Francesca e Isabella, en compañía de Martín Migueles, la actual pareja de la empresaria. La medida implica un triunfo para Icardi, quien expresó su profunda preocupación por la exposición mediática de las menores y, en particular, por la interacción con Migueles.

La indignación del futbolista surgió tras la viralización de un video, supuestamente subido y luego borrado por la propia Wanda Nara, donde se veía a Martín Migueles tocando la espalda de una de sus hijas mientras dormía. Aunque la abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, aclaró que "no se está denunciando ningún delito", sí advirtió al juez de una "situación grave, una situación que no debe pasar". De manera contundente, Marcovecchio sentenció: “A los chicos no hay que tocarlos”.

En el explosivo escrito judicial, Icardi no solo se refirió a la lejanía que lo separa de sus hijas por motivos laborales, sino que también hizo una fuerte alusión a las restricciones que, según él, Wanda Nara impuso en el pasado para que sus hijas vieran a su ex pareja, mientras que ahora "permite que 'el nuevo novio de turno' de la Sra. Nara TOQUE INDEBIDAMENTE a mi hija de 10 años, quien estando DORMIDA ni siquiera puede prestar su consentimiento o rechazo para recibir 'caricias'".

A su vez, Icardi manifestó su dificultad para mantener un contacto fluido con las niñas y su malestar por la supuesta "mala influencia" de Migueles, cuyo entorno también fue puesto en tela de juicio en el expediente. La presentación de Icardi busca proteger la integridad y el bienestar emocional de las menores ante la continua exposición mediática y las nuevas relaciones sentimentales de su madre. Por su parte, la defensa de Wanda Nara, a cargo de Ana Rosenfeld, salió a minimizar la denuncia, aunque las declaraciones de Marcovecchio y el tenor del escrito marcan un precedente delicado en la batalla legal de la ex pareja. La abogada de Icardi viajó a Milán para formalizar nuevas presentaciones y seguir de cerca el caso que vuelve a poner a la mediática en el centro del huracán judicial.