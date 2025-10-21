Justo en el marco de una celebración tan especial como el Día de la Madre, Juana Repetto se convirtió en noticia al filtrar, sin querer, el nombre de su bebé en camino, fruto de su relación con el ex Gran Hermano, Sebastián Graviotto. La mamá de Toribio y Belisario está cursando el quinto mes de embarazo y mantuvo el nombre bajo siete llaves hasta ahora.

El desliz quedó registrado en un video que la propia influencer compartió en su cuenta de Instagram, donde mostraba con emoción los regalos que recibió por su día. El obsequio en cuestión era una cadenita y un llavero con los dibujos de sus nenes y el nombre de cada uno de sus hijos.

Al desenvolver una de las cajas, un ojo periodístico agudo notó el detalle revelador: los cuatro nombres estaban grabados en el presente. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto intentó rápidamente tapar la evidencia, pero el dato ya se había hecho visible para miles de seguidores.

"Tiene los nombres de los cuatro, pero todavía no contamos el nombre del bebulo, así que no lo podemos mostrar entero", comentó Juana en el clip, confirmando sin querer que el detalle que se había visto era, en efecto, el nombre del futuro niño.

El nuevo miembro de la familia Repetto-Graviotto se llamará TIMOTEO, tal como se pudo ver grabado en el objeto. Rápidamente, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones para la actriz, que pronto recibirá a su tercer varón, el segundo con Graviotto.