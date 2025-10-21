Maxi López se ha convertido en una de las figuras más comentadas de MasterChef Celebrity, no solo por su desempeño en la cocina, sino por la química y los cruces de palabras que mantiene con su exesposa, Wanda Nara, quien ejerce como conductora del ciclo. Recién llegado al país, el exfutbolista decidió ponerle fin a las especulaciones y confesó la verdad detrás de su relación actual con la madre de sus hijos.

En diálogo con Intrusos y Bondi Live, López aseguró que los comentarios y el coqueteo que se ve en el reality son completamente "naturales". "Con Wanda siempre tuvimos esa chispa, siempre nos tiroteamos así, de la buena y de la mala manera", confesó sin rodeos, añadiendo que esta dinámica, incluso con sus altibajos, siempre ha caracterizado su vínculo.

"A veces fueron diferentes los términos, pero esta fue siempre nuestra relación, es algo que se traslada naturalmente a la televisión. Así somos nosotros, no hay nada guionado", agregó sobre la dinámica que se traslada del ámbito privado al público.

La reacción de su esposa y el presente familiar

Consultado sobre la reacción de su actual esposa, Daniela Christansson, ante las interacciones con Wanda, Maxi López fue tajante: "No tiene problema". El exfutbolista minimizó la situación, indicando que se trata de un "juego" televisivo y marcando distancia sobre su vida personal: "Es un juego, ella está bien con sus cosas y su vida privada, en el ámbito profesional le está yendo bárbaro. Y yo estoy bien con mi familia".

Respecto a las históricas polémicas del pasado, López afirmó que logró resolver sus problemas con Nara "con tiempo" y que ahora trabajan "en conjunto por los chicos", confirmando su plena confianza en las decisiones de Wanda como madre.

La distancia con Icardi y el inesperado vínculo con Migueles

El exfutbolista no evitó referirse a la relación de Wanda con sus ex parejas. Respecto a Mauro Icardi, padre de las hijas de Wanda, su postura fue firme y distante: "No tengo nada que hablar con Mauro Icardi. Las otras familias son otra cosa, no entro ahí, no me interesa". Además, afirmó: "Lo que pasa del otro lado será algo que tiene que arreglar Wanda con la otra parte". Solo deseó que "en algún momento se pueda llevar bien con Mauro Icardi, más que nada por sus hijas".

El mensaje de López fue claro: su prioridad es el bienestar de sus hijos, y aunque trata a las hijas de Icardi "como si fuesen" suyas, no es un tema que toque con las niñas, ya que prefiere no entrometerse en ese "terreno".

Por el contrario, la sorpresa llegó al hablar de Martín Migueles, la actual pareja de Wanda. A diferencia de su vínculo nulo con Icardi, López expresó: "Yo tengo buena onda con él y trata bien a mis chicos, si los trata bien significa que me respeta y respeto la relación que tiene con mis hijos".