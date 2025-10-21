El incidente se desató cuando, en medio de la vorágine de la competencia, Ventura intentó manipular una sartén, y el fuego se expandió de manera repentina y peligrosa, tal como se pudo ver en el fragmento de la grabación que se difundió. La rápida reacción del equipo de producción y del propio concursante evitó un daño mayor, pero fue necesario que el periodista recibiera atención médica en el backstage.

A pesar de la preocupación inicial y de tener que ser asistido por un profesional, quien le colocó una venda en la zona afectada, Luis Ventura demostró su fuerte temperamento y decidió regresar a su puesto. "Un gran periodista puede convertirse en un paciente del Instituto del Quemado", bromeó (o sentenció) el periodista al referirse a la situación, destacando la gravedad del momento con su particular estilo.

Su actitud de continuar con la preparación a pesar del dolor y la asistencia médica fue sumamente valorada por el jurado del reality gastronómico. La entereza de Ventura en la adversidad no solo se convirtió en el momento más dramático de la emisión, sino que además, a modo de reconocimiento por su esfuerzo y dedicación, los chefs decidieron premiarlo enviándolo directamente al balcón. De esta manera, Ventura se salvó de competir en la temida gala de eliminación, asegurando una semana más en la competencia.