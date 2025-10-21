Publicidad
Dolores Fonzi hizo un comentario subido de tono y su psicóloga la escuchó

La actriz reveló una situación sumamente incómoda y graciosa que vivió durante una sesión de terapia, demostrando que los bloopers con profesionales también son parte de la vida cotidiana.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El hecho ocurrió en pandemia, durante una sesión por Zoom.

Dolores Fonzi volvió a ser el centro de atención, pero esta vez no por un nuevo proyecto cinematográfico, sino por una anécdota personal que compartió en un medio de comunicación y que rápidamente se convirtió en un momento viral. La actriz narró una "metida de pata" que protagonizó durante una de sus sesiones de terapia y que la dejó completamente expuesta ante su profesional.

Según relató Fonzi, la situación se dio en el contexto de las consultas a distancia, modalidad que se popularizó en los últimos años. Al parecer, un comentario que la actriz pensó que había quedado en su fuero íntimo o había pasado desapercibido, fue en realidad escuchado con total claridad por su psicóloga, dando pie a una de las confesiones más incómodas de su vida.

"Yo hice un comentario, algo que me salió, y pensé que ella no había llegado a escuchar, que el micrófono había estado cerrado o lo que fuera", explicó la actriz. Sin embargo, la respuesta de la profesional fue contundente y descolocó por completo a la protagonista de El Aura. "Sí, escuché todo",dijo la profesional de la salud mental.

El momento cumbre de la anécdota se produjo cuando la psicóloga respondió con una calma inesperada, revelando que el audio había sido claro y que había presenciado en vivo y en directo el desliz de Fonzi.

