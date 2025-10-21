La polémica en torno a la salida de Beto Casella de Canal 9 sigue sumando capítulos. A pesar de haber manifestado su deseo de permanecer en la emisora, el conductor consideró que las "chicanas innecesarias" de la gerencia lo llevaron a tomar la decisión de abandonar definitivamente el ciclo. Tras la difusión de su renuncia, Casella pegó el faltazo a la emisión del lunes de Bendita TV, dando una señal clara de que su hartazgo es irreversible.

En medio de este conflicto, comenzó a circular un fuerte rumor: la producción del ciclo le habría ofrecido la conducción a Edith Hermida. Esta propuesta puso a la locutora en una situación de extrema tensión, ya que no solo es panelista histórica del programa, sino que además mantiene un vínculo de amistad muy estrecho con Beto. Aceptar el desafío podría ser interpretado por su amigo como una suerte de "traición".

Consultada por Puro Show, Hermida se sinceró sobre su dilema. "No sé de dónde sacan que conduciría. Yo todavía pienso que Beto se puede quedar en el Canal...", comentó, y agregó con crudeza sobre la posibilidad de seguir sin él: "No sé si seguiría sin él, tengo 27 años de aporte y a 4 años de jubilarme. Obviamente todo eso lo tengo en cuenta, pero no tomé decisiones".

La conductora no ocultó que la presión laboral y económica son factores determinantes en su análisis. "La verdad es que Bendita es mi trabajo principal y yo no estoy sobrada. Si no cobro, me comen los piojos. Capaz de joven no lo hubiera pensado tanto, pero ahora es algo que no puedo omitir", confesó, poniendo en relieve la responsabilidad de su situación económica.

En tren de confesiones, Edith Hermida admitió que la situación le genera una angustia profunda y personal. "Me angustia, me angustia muchísimo. Es un tema del que hablo con mis amigas y lloro", reveló. Además, cuestionó la celeridad con la que se le exige una respuesta. "Tampoco sé por qué todos me están apurando a tomar una decisión si el contrato es hasta fin de año. La verdad es que no puedo creer todo lo que está pasando".