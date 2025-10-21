El exfutbolista Maxi López regresó a Argentina este 21 de octubre, después de un viaje relámpago a Europa para visitar a su familia. Su partida había generado especulaciones sobre su continuidad en las grabaciones de MasterChef, pero a su llegada al país, el deportista rompió el silencio y aclaró su situación.

En diálogo con los medios, López confirmó que su viaje a Suiza ya estaba planeado, desmintiendo que su única motivación fuera el reciente "accidente doméstico" que sufrió su pareja, Daniela Christiansson, quien cursa el séptimo mes de embarazo.

"Daniela está bien, fue un accidente doméstico nada más. El viaje ya estaba planeado, estuve 3 semanas en el país y necesitaba volver allá. Quería ver a mi beba Elle", explicó López. Además, señaló que aprovechó su estadía para cocinarle a su esposa e hija, tomándolo como "práctica" para el reality de Telefe.

Sin privilegios y un futuro en el aire

Ante las críticas y los rumores de que goza de un trato especial en el ciclo de cocina, el exfutbolista fue categórico al desmentirlo. "Debo ser uno de los pocos que vive a 15 horas en avión. Mi vida está radicada en Suiza y tengo a mi señora embarazada y mis cosas personales allá. Ahora dejé todo de lado, vine a Argentina, acepté este desafío, pero obviamente tengo una distancia que no es normal", argumentó.

Sobre su permanencia en el programa, el ex de Wanda Nara sostuvo que aún no está definida. "No está hablada mi salida de MasterChef. Hay que hablar toda la situación en base a cómo venga el embarazo de Daniela, si sigue todo bien podré estar en el programa. Dependerá todo de cómo esté ella", remarcó.

Finalmente, López confirmó que cumplirá con el compromiso de la paternidad y que su pasaje de regreso a Suiza ya tiene fecha. "Obvio que voy a estar en el nacimiento de mi hija, estuve en el nacimiento de todos mis hijos", afirmó, detallando que deberá coordinar con la producción del programa, ya que el parto será una cesárea programada.

El exfutbolista concluyó reflexionando sobre la dificultad de la distancia: "La distancia me costó como me cuesta con mis hijos también. Vivo un poco repartido, con el corazón un poco allá y un poco acá. Tengo que tomar aviones, es lo que me toca".