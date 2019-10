Los adolescentes de 16 y 17 años que debutarán mañana como votantes representan el 2,8% del padrón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los adolescentes de entre 16 y 17 años que votarán mañana por primera vez en elecciones generales representan el 2,8 por ciento del padrón total y, en algunas provincias, alcanza a un 4 por ciento, según cifras de la Cámara Nacional Electoral.



La promulgación de la ley 26.744 de Ciudadanía Argentina en 2012 abrió la posibilidad a los menores de edad a votar por primera vez.



Si bien el voto adolescente es obligatorio, los nuevos electores no son penalizados en caso de no concurrir a las urnas y están exentos del Registro de Infractores.



Desde las PASO del 11 de agosto, la Dirección Nacional Electoral (DINE) y Unicef vienen impulsando la campaña #YoElijoVotar a través de la página www.yoelijovotar.gob.ar con información sobre cómo y dónde se vota, qué se elige y qué cargos se renuevan, entre otros datos.



Para generar conciencia sobre la importancia de la participación de los adolescentes, el sitio ofrece, también, una "trivia electoral" para que los nuevos votantes conozcan cuánto saben sobre las elecciones e incluye contenidos cívicos y de derecho político.



La organización Unicef también promueve la participación cívica adolescente como una forma más de ejercer el derecho de los jóvenes "a expresar sus opiniones en cualquier asunto que afecte su vida social, económica, religiosa, cultural y política".



Según el estudio "Espíritu Adolescente: El voto joven en Argentina", de 2016, que analiza datos electorales y censales de cuatro provincias, la tasa de asistencia electoral entre los adolescentes es de 50,3%, mucho más baja que el 86% de la población de 18 a 69 años, pero más alta que el 41% de los electores de 70 años o más.



Sin embargo, consultados al respecto, el 64,3% de los adolescentes argentinos afirma que "quisiera dar su opinión a los gobernantes sobre los temas que les interesan" y el 78,6 % dice que hay pocos o no hay espacios para expresar sus opiniones.



"Estos datos evidencian que Argentina tiene un desafío para alcanzar la participación efectiva y sostenida de los y las jóvenes, no sólo para convocar a la mayoría que aún no ejerce este derecho, sino también para sostener la práctica en el tiempo", dicen los organizadores de la campaña #YoElijoVotar.