Franco Colapinto completó un exigente Gran Premio de México en el 16° puesto, en una jornada complicada para el equipo Alpine. El argentino tuvo un inicio de carrera adverso luego de un toque con Lance Stroll (Aston Martin) que lo dejó en el fondo de la grilla tras un trompo en los primeros metros. Desde allí, el piloto de Pilar intentó recuperar posiciones, pero el bajo rendimiento del A525 volvió a exponer las limitaciones del monoplaza francés.

Colapinto apostó por una estrategia diferente al resto: largó con neumáticos duros y extendió su primer stint al máximo antes de pasar por boxes para montar gomas blandas. Esa táctica le permitió acercarse a su compañero Pierre Gasly en la parte final de la competencia. Sin embargo, cuando se disponía a superarlo, la aparición de un Virtual Safety Car frenó su avance y selló su posición final.

Ambos Alpine cruzaron la bandera a cuadros lejos de los puntos y a más de 30 segundos del siguiente competidor, confirmando que el equipo aún tiene trabajo por delante para mejorar su rendimiento en ritmo de carrera.

Mientras tanto, en la lucha por la punta, Lando Norris (McLaren) se llevó una victoria contundente en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se convirtió en el nuevo líder del Campeonato de Pilotos, superando por un punto a su compañero Oscar Piastri. Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio, mientras que Oliver Bearman (Haas) sorprendió con un notable cuarto puesto.

La próxima cita para Colapinto y el resto de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil, del 7 al 9 de noviembre, en el histórico circuito de Interlagos. El fin de semana incluirá carrera Sprint y será otra oportunidad para que el argentino busque revancha y mejore el rendimiento del Alpine.