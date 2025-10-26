En medio del desarrollo de las elecciones legislativas 2025, la Justicia electoral nacional inició investigaciones por la circulación de dos videos generados con inteligencia artificial. Los protagonistas de las grabaciones son Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria, y el expresidente Mauricio Macri.

En el primer video, Taiana aparece con la bandera argentina de fondo y, de manera falsa, anuncia su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, invalida la lista de Fuerza Patria y pide votar al Frente de Izquierda.

En el segundo caso, un video falso de Macri lo muestra pidiendo votar a los candidatos de Provincias Unidas, afirmando que “Milei rompió todos los acuerdos” y destacando la importancia de las instituciones y la libertad.

Las grabaciones circularon en cuentas opositoras y de noticias, como SIDE Twittera, TUGO News, UCR Twittera y perfiles HAGOV. La Justicia electoral de la Ciudad ya había enfrentado un caso similar en mayo, cuando un video con IA mostraba al expresidente retirando la candidatura de Silvia Lospennato; el material fue retirado por orden judicial y se preservaron las IP y registros de los perfiles.

Por su parte, el presidente Javier Milei defendió la circulación de estas imágenes, argumentando que está amparada por la libertad de expresión: “La libertad de expresión está por encima, es una locura el planteo de perseguir a los que están en las redes sociales”, afirmó.

Las investigaciones buscan determinar la autoría de los videos, evaluar la posible manipulación de la voluntad electoral y preservar los datos necesarios para la sanción de quienes los difundieron. La medida refleja la creciente preocupación por el uso de inteligencia artificial en la desinformación política.