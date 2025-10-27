María Elvira Salazar, congresista republicana de Estados Unidos y aliada del presidente Donald Trump, se hizo eco del resultado de las elecciones legislativas desarrolladas este domingo en Argentina y felicitó a Javier Milei por su categórica victoria en todo el país. Fue a través de sus redes sociales, donde la dirigente norteamericana de habla hispana respaldó fuertemente al mandatario libertario, lo definió como un “líder auténtico” y aseguró que sus políticas son “el verdadero camino hacia la prosperidad”.

En su cuenta de X, publicó un mensaje en el que señaló: “Una vez más, el presidente Javier Milei demostró que las fuerzas del cielo están con él. Estos 40 puntos de victoria confirman que el pueblo argentino reconoce en él a un líder auténtico”.

Y agregó: “Milei se perfila como el referente moral del hemisferio, el ejemplo de que la democracia y la economía de mercado, libres de socialismo y corrupción, son el verdadero camino hacia la prosperidad y la felicidad”. “¡Felicidades, amigo!“, concluyó. María Elvira Salazar siempre tuvo buena sintonía con el gobierno de Javier Milei. De hecho, en varias oportunidades, apoyó al Presidente argentino en sus negociaciones con EE.UU.