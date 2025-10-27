Política > Repercusiones
“Líder auténtico”: el mensaje de una congresista de EE.UU a Milei
POR REDACCIÓN
María Elvira Salazar, congresista republicana de Estados Unidos y aliada del presidente Donald Trump, se hizo eco del resultado de las elecciones legislativas desarrolladas este domingo en Argentina y felicitó a Javier Milei por su categórica victoria en todo el país. Fue a través de sus redes sociales, donde la dirigente norteamericana de habla hispana respaldó fuertemente al mandatario libertario, lo definió como un “líder auténtico” y aseguró que sus políticas son “el verdadero camino hacia la prosperidad”.
En su cuenta de X, publicó un mensaje en el que señaló: “Una vez más, el presidente Javier Milei demostró que las fuerzas del cielo están con él. Estos 40 puntos de victoria confirman que el pueblo argentino reconoce en él a un líder auténtico”.
Y agregó: “Milei se perfila como el referente moral del hemisferio, el ejemplo de que la democracia y la economía de mercado, libres de socialismo y corrupción, son el verdadero camino hacia la prosperidad y la felicidad”. “¡Felicidades, amigo!“, concluyó. María Elvira Salazar siempre tuvo buena sintonía con el gobierno de Javier Milei. De hecho, en varias oportunidades, apoyó al Presidente argentino en sus negociaciones con EE.UU.
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei, habló desde el búnker de La Libertad Avanza tras el cierre de las urnas y afirmó: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números”. La votación definirá la composición del Congreso y marcará el futuro del gobierno.