Abusos sexuales, violencia de género y estafas: atraparon a 11 prófugos cuando fueron a votar

Como en cada elección, algunos prófugos de la Justicia creen que pueden pasar desapercibidos al cumplir con su deber cívico. Pero el voto suele convertirse en una trampa. Este domingo, durante las elecciones legislativas, al menos 11 hombres con pedidos de captura fueron detenidos tras presentarse a votar en escuelas de Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por la Policía Bonaerense, la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, y los delitos que se les atribuyen van desde abusos sexuales y violencia de género hasta estafas y hurto.

En la Ciudad de Buenos Aires, los agentes detuvieron a dos hombres. El primero, de 48 años, fue capturado en Moreno tras sufragar en la Escuela de Educación Especial N°501, acusado de estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”. El segundo, de 60 años, fue arrestado en Tristán Suárez, imputado por producción y comercialización de material sexual de menores.

En territorio bonaerense, la Policía provincial concretó cinco detenciones. En Trenque Lauquen, cayó Martín Alejandro Heim (55), buscado por hurto. En La Matanza, dos prófugos de 35 y 38 años fueron arrestados en Virrey del Pino y La Tablada, ambos acusados de abusos sexuales gravemente ultrajantes.

La capital bonaerense también fue escenario de tres capturas. En La Plata, un hombre fue detenido por violencia de género al salir del Colegio “Obispo Anunciado Serafín”. Otro, identificado como Osvaldo Adrián Mansilla (81), fue apresado por abuso sexual reiterado calificado en la Escuela N°121 de Villa Elvira. En tanto, Leandro Xavier Ferrarazzo (36) fue capturado en la Escuela EP N°81, acusado de provocar un incendio en septiembre pasado.

En San Nicolás, la DDI local arrestó a Luis Alberto Fraga (37), prófugo por un abuso sexual cometido en 2024. En Quilmes, fue detenido un hombre apodado “El Jugador”, buscado desde 2022, en la Escuela N°14 de Florencio Varela.

La última detención se registró en Entre Ríos, donde la Policía Federal capturó en Colonia Elía a un sospechoso de 66 años acusado de abuso sexual agravado. Fue interceptado en la Escuela Provincial N°28, tras un operativo ordenado por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, a cargo de José María Campagnoli.

Con cada elección, los investigadores repiten el mismo procedimiento: cruzan datos del padrón con las órdenes de captura y despliegan operativos encubiertos en las escuelas. Esta vez, once prófugos pensaron que podían ejercer su voto sin ser detectados. No contaban con que la Justicia los esperaba en la urna.