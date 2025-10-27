El vicegobernador de San Juan y primer candidato de Por San Juan, Fabián Martín, habló con DIARIO HUARPE tras conocerse los resultados oficiales de las elecciones legislativas 2025. “No alcanzó para ganar, pero hicimos una buena elección. Mantenemos la banca", señaló.

Martín destacó que el resultado fue parejo entre las principales fuerzas y reconoció el trabajo de sus competidores. “Todos tenemos que festejar. Fuerza Patria sacó algo de 33 puntos, nosotros 30 y La Libertad Avanza 25. Quiero felicitar a Andino y a toda su lista, y también a Chiconi y su equipo. Fue una campaña donde todos nos esforzamos, dijimos lo que pensamos y hubo, por sobre todas las cosas, mucho respeto. Eso, en estos momentos conflictivos que vive el país, no es menor”, expresó.

En San Juan, el espacio Fuerza San Juan, liderado por Cristian Andino, se alzó con la victoria con el 34,42% de los votos, logrando una diferencia sobre Por San Juan, que obtuvo el 31,05%. Por su parte, La Libertad Avanza, encabezada por Abel Chiconi, alcanzó el 25,99%, consolidándose como tercera fuerza.

El resultado final confirmó un escenario equilibrado en la provincia, con las tres principales fuerzas repartiendo apoyos en distintos departamentos. Mientras Fuerza San Juan retuvo bastiones en el interior, Por San Juan mostró un buen desempeño en el Gran San Juan y LLA creció en distintos puntos del mapa político provincial.