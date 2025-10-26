En los alrededores de la Cumbre de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en Malasia, los presidentes de Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, dieron inicio a una reunión bilateral con el objetivo de discutir la posible reducción de los aranceles estadounidenses del 50% impuestos sobre Brasil.

Esta cumbre surge como respuesta a la crisis comercial generada por la política arancelaria de Trump, quien ha señalado que podría modificar las medidas contra Brasil "si se dan las circunstancias correctas".

Publicidad

Antes de comenzar la reunión, Trump expresó: "Es un gran honor estar con el presidente de Brasil. Creo que podremos lograr muy buenos acuerdos para ambos países. Siempre hemos tenido una buena relación y creo que continuará así".

Uno de los temas centrales en la agenda es el mercado de la soja. China, que ha dejado de comprar soja estadounidense debido a la guerra comercial impulsada por Trump, ha optado por Brasil como su principal proveedor. Según estimaciones, las exportaciones brasileñas de soja podrían alcanzar 102,2 millones de toneladas hasta finales de octubre, superando los totales anuales registrados en 2023 y 2024, reflejando la ausencia de competencia estadounidense en el mercado chino.

Publicidad

Desde septiembre, Lula y Trump han fortalecido sus vínculos. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ambos líderes coincidieron y destacaron tener "buena química". Además, a comienzos de octubre mantuvieron una conversación telefónica de aproximadamente 30 minutos para afianzar el diálogo.