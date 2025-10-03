Después de semanas de incertidumbre y preocupación, Thiago Medina está mostrando señales de recuperación que brindan alivio a sus seres queridos y seguidores. El ex participante de Gran Hermano (GH) permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras sufrir un grave accidente en moto el pasado 12 de septiembre que lo dejó en estado crítico.

En este tiempo, Thiago ha pasado por dos operaciones de alta complejidad debido a las lesiones provocadas por el impacto. Una de las voces más firmes que ha difundido los partes médicos y mantenido la calma fue la de Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus hijas gemelas, quien volvió a compartir un mensaje esperanzador a través de sus redes sociales.

Según informó Daniela Celis, Thiago debió someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico: un toilette de la herida en el tórax. Este procedimiento es esencial para realizar curaciones, limpiar la zona operada en profundidad y prevenir posibles infecciones.

Aunque la intervención generó incertidumbre, todo salió de la mejor manera. Daniela lo compartió con sus seguidores, detallando el estado actual del joven de 22 años: "¡Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones! Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación".

Una de las noticias más alentadoras es que Thiago "No requiere asistencia ni cánula de oxígeno". Este es un "pequeño gran avance" que se suma a los "grandes pasos" que ha dado Thiago en los últimos días, considerando que viene de atravesar un cuadro mucho más delicado.

Daniela, quien también está al cuidado de sus hijas Laia y Aime, agradeció el acompañamiento y el trabajo médico, destacando al equipo de cirugía del hospital de Moreno "por tercera vez".