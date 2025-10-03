Cultura y Espectáculos > Fogoso
Nico Occhiato se puso "hot" con Flor Jazmín Peña en vivo y un compañero lo escrachó por "manosearla"
POR REDACCIÓN
Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña protagonizaron un "fogoso momento" en el estudio de Luzu TV, una situación que generó inmediatas reacciones entre sus compañeros.
El momento se desató cuando la bailarina estaba desarrollando una "llamativa teoría" sobre las relaciones sexuales y la energía que queda de la otra persona después de intimar. En ese contexto, Flor Jazmín Peña recordó la "época banana" de su novio.
Flor bromeó sobre el pasado de Occhiato: "Él cul...ba todos los días con una distinta", y agregó: "No sabés lo que es su versión banana".
La mención al pasado de Occhiato provocó que el conductor reaccionara de manera inesperada. Nico se paró e intentó silenciar a Flor con un abrazo y besos. Él "frenó las palabras de Flor con besos en el cuello y un abrazo toquetón", pidiéndole: "No hables de mi pasado. Eso es mentira".
El intenso momento físico al aire dejó en "shock a Talledo". Santi Talledo, visiblemente incómodo, comentó: "Chicos, se puso medio hot la cosa". Talledo fue incluso más explícito sobre la intimidad de la escena: "Le tocó una teta y le empezó a dar besos en el cuello". Y concluyó: "Le manoseó las gomas, es un montón".
Flor, por su parte, minimizó la reacción de su compañero: "Santi ve que tocan una teta y dicen que es un montón...".
La reacción de Ángela Torres fue completamente opuesta. Ella celebró el cariño entre la pareja, aunque bromeó: "Ay, los amo, pero no coman delante de los pobres". La cantante se mostró entusiasmada de ver cómo "se agarran las manitos" y afirmó: "No, a mí me encanta cuando se aman en vivo".
