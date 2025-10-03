“No es lo que esperábamos, pero bueno, por lo menos hemos dado un paso muy importante. Ahora podremos realizar el duelo como corresponde”, afirmó Cynthia Aboal, madre de Julieta Viñales, luego de que se conociera la sentencia contra Babsia. La mujer destacó que Julieta “va a poder descansar en paz” y que, seguramente, se siente orgullosa de la familia que luchó sin bajar los brazos.

Cynthia también reflexionó sobre su propio esfuerzo: “Me siento orgullosa de mí misma, porque a pesar del dolor de haberla perdido, nunca bajé los brazos. La peleé, apoyé a mi familia. Es muy duro perder una hija; no se lo deseo a nadie”. La madre agregó que su promesa de buscar justicia se cumplió: “Le prometí que iba a hacer justicia, y acá estamos”.

Respecto a si puede perdonar a Babsia, Cynthia fue contundente: “No, no puedo perdonarlo. Está más que claro lo que hizo. Julieta nunca fue escuchada, nunca prestaron atención a las alarmas que dio. Nos abandonó en el peor momento: cuando Julieta salió del quirófano casi desangrada, y nunca nos dio una explicación hasta la audiencia, donde declaró y, la verdad, fue como volver a matar a mi hija”.

Sobre sus expectativas frente a la sentencia, la madre comentó: “Estaba segura de que no podía zafar de ninguna forma, pero el miedo siempre está presente. Sabemos que a veces cuesta lidiar con la justicia, pero confiaba en que hoy íbamos a lograr una condena. Esta persona no puede seguir lastimando a nadie más”.

Cynthia también señaló la falta de humildad de Babsia: “Como profesional, ya sabemos lo que es, pero como persona buscaba un poco de humildad, pedir perdón, darnos una explicación, y nunca lo hizo”. Sobre la audiencia, expresó: “No lo pude ver bien, pero como siempre, no le importaba nuestro dolor, con su cara de indiferencia”.

Sentencia

Este viernes, el juez Ricardo Moine declaró culpable al médico Maximiliano Babsia por la muerte de Julieta Viñales en un fallo emitido en Tribunales. La condena impuesta al otorrinolaringólogo fue de dos años y seis meses de prisión condicional seis años de inhabilitación para ejercer la medicina. El fallo puede ser apelado por la defensa, ya que se trata de una resolución de primera instancia.