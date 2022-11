Los gimnasios previo al verano comienzan a llenarse de consultas por aquellos que buscan "ponerse en forma". La pregunta que viene ¿cuánto cuesta entrenar?. DIARIO HUARPE habló con el presidente de la Cámara de Gimnasios, Eduardo Cerimeo, y además también salió a recorrer diferentes gimnasios de San Juan.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los precios varian según la zona, y dependiendo la cantidad de maquinarias que tengan.

En Santa Lucia el gimnasio Athlos el pase libre está en $4500, con la opción de las 12 clases en $4000. Además los horarios en las que sus puertas abren a todos aquellos que quieran ponerse entrenarse es de 7 de la mañana a 22 horas. En cuanto a los medios de pago reciben transferencia, envíos de dinero por Mercado Pago y efectivo.

Gimnasio Baika Capital

Por el lado de Capital el gimnasio Baika cobra su pase libre en $4700. Los 15 días tienen un precio de $3100 y la semana está en $2400. Además, reciben todos los medios de pago incluyendo crédito y débito.

En el gimnasio ULL ULL Fitness del Club Hiper Libertad, tienen su pase libre en $6000 los hombres y las mujeres en $5000, los 15 días en $3200. Mientras que sus horarios son de lunes a viernes de 7 a 23 horas. Y los sábados de 9 a 19 horas.

En cuanto a Rawson, el gimnasio Body Live, el precio para su pase libre es de $2300 sin otras opciones, sus horarios son de 7 a 22 horas de lunes a sábado y reciben todos los medios de pago menos tarjetas de crédito.

Gimnasio Rawson Bofy Live

En cuanto a las recomendaciones del horario para asistir, teniendo en cuenta los días de calor que atraviesa la provincia, lo más favorecedor es asistir en las horas de menos calor, que seria a partir de las 18 horas. Pero si no hay otra opción, se recomienda estar hidratado durante todo la jornada.

Por otro lado, el apuro de quienes desean comenzar a entrenar rápidamente, los pueden llevar a un colapso físico es por esto que Cerimeo recomienda que “lo mejor es comenzar a entrenar durante todo el año, y de a poco. Aunque el cuerpo tiene una gran habilidad para adaptarse, lo más saludable es hacerlo no por una cuestión estética sino por salud mental y física”

Cuenta que a comparación de otros años, esta primavera no fue el gran fuerte de los gimnasios, ya que mucha gente no puede pagarlos, mientras que esperaban él bum de todos los años, no ocurrió.