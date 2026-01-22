Los precios para ver el musical "Cazadoras de Demonios" en San Juan

San Juan se prepara para recibir una experiencia escénica llena de energía, color y ritmo. El próximo sábado 14 de febrero de 2026, el Teatro Sarmiento (Av. Leandro N. Alem Norte 1) será el escenario de la función única de “Cazadoras de Demonios”, un espectáculo musical que fusiona la cultura pop coreana, el animé y una historia de aventuras.

La función comenzará a las 17:00 horas, ofreciendo una alternativa ideal para una tarde de entretenimiento familiar o entre amigos.

Una batalla musical contra las fuerzas del mal

El musical, inspirado en la estética de la animación y el vibrante mundo del K-Pop, narra la historia de un exitoso grupo femenino de este género que ve su carrera amenazada por “Los Saya Boys”, una misteriosa banda de demonios que pretende dominar a la humanidad a través de una música hipnótica.

La trama se desarrolla como una épica batalla donde el escenario es el campo de confrontación. A través de coreografías de alto impacto, humor y elementos de magia, el espectáculo trasciende la simple rivalidad para transmitir un mensaje sobre la fuerza de la amistad, la aceptación y la unión frente a la adversidad.

Un despliegue visual y sonoro impactante

“Cazadoras de Demonios” promete ser un evento de gran producción. La puesta en escena combina:

Vestuarios vibrantes y diseños inspirados en el anime.

Efectos visuales creados para sumergir al público en esta historia fantástica.

Una banda sonora energética con ritmos característicos del K-Pop.

Un elenco joven y talentoso especializado en canto y danza.

Ubicaciones y Valores de las Localidades

Las entradas ya están a la venta a través del sistema TuEntrada.com. Los precios por categoría son los siguientes:

