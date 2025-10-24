La noticia, que circuló inicialmente por el periodista Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas, afirmaba que Juan Martín del Potro iba a ser padre de un bebé de siete meses con una mujer identificada como Agustina Meuzzi. No obstante, el tenista rápidamente desmintió la información.

Quien también se pronunció fue Luz Ereros, la abogada y ex participante de Combate, cuya imagen estaba siendo utilizada en el perfil de la supuesta madre, Agustina Meuzzi. Luz Ereros aclaró la situación en tono gracioso: "Yo también lo desmiento, chicos", y confirmó que si bien ella está embarazada, el padre es el futbolista argentino Agustín Torassa.

Publicidad

Tras la aclaración del embarazo, Ereros elevó la gravedad del tema y denunció públicamente la usurpación de identidad.

Luz Ereros lamentó la situación: "No saben el nivel de locura que estamos manejando". La denunciante detalló cómo la persona detrás del engaño no solo creó una cuenta utilizando sus fotos (la de Agustina Meuzzi, que ya fue eliminada), sino que el esquema de falsificación se extendió para dar credibilidad a la historia.

Publicidad

La suplantación fue más allá de usar las fotos de Ereros. La persona detrás de la cuenta falsa de "Agustina Meuzzi":

Creó una cuenta falsa para el propio Juan Martín del Potro.

Se autoetiquetó en la cuenta falsa de Del Potro.

Creó una cuenta a nombre de la hermana de Juan Martín del Potro.

Creó "un montón de cuentas de otras personas" además de usar las fotos de Ereros.

Ereros confirmó que la persona cerró la cuenta, aunque expresó dudas sobre por cuánto tiempo se mantendrá inactiva. Subrayó que la situación es "grave, preocupante".

Publicidad

Finalmente, Luz Ereros advirtió sobre el riesgo que esta situación representa para terceros, indicando que la persona detrás de la usurpación "le escribe a chicos con un cuerpo desnudo, que no soy yo, y pide plata para pasarlas". La abogada expresó su deseo de que "finalmente le van a cerrar la cuenta a esa persona que hace años se hace pasar por mí".