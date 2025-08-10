Manchester City – el campeón de Inglaterra 2023/2024

La Premier League de Inglaterra es considerada la más fuerte y competitiva del mundo. Aquí juegan los mejores futbolistas de la actualidad. Además, puedes seguir todos los partidos del equipo a través de una casa de apuestas confiable. Además, únete al sitio y juega póker online con premios reales para ganar dinero no solo en fútbol.

En la temporada 2023/2024, la lucha por la medalla de oro en la Premier League se mantuvo hasta la última jornada. Había dos candidatos al título – el Manchester City y el Arsenal. Y los partidos decisivos aclararon todo.

Básicamente, en la última fecha al City le bastaba con vencer al West Ham para asegurarse el campeonato. Y así fue. De hecho, el equipo abrió el marcador ya en el minuto 2. A partir de ahí, los citizens controlaron con firmeza el desarrollo del encuentro y lo cerraron con una victoria lógica por 3:1.

Así, el equipo se proclamó campeón de Inglaterra en la temporada 2023/2024. Este ya era el cuarto título consecutivo para los pupilos de Guardiola. En más de 100 años de historia del fútbol inglés, ningún equipo ha ganado el campeonato por cuarta temporada consecutiva. Por lo tanto, el City también estableció un nuevo récord en este aspecto.

Los Ciudadanos eran inicialmente los favoritos del campeonato y finalmente lograron confirmar su estatus. El final del campeonato fue especialmente impresionante por su rendimiento. El equipo ganó 9 partidos seguidos y finalmente superó al Arsenal por 2 puntos.

Factores clave del campeonato del City

El Manchester City es un equipo sin puntos débiles. No en vano estableció un récord de títulos consecutivos. Volviendo a la victoria final del City, cabe destacar que fue consecuencia de la enorme experiencia del equipo. Al final de la temporada, los Citizens demostraron su máximo potencial. Entre otros factores de la victoria del City, cabe destacar los siguientes:

Excelentes actuaciones de los líderes del equipo. En primer lugar, cabe destacar a Phil Foden, quien en el partido de la última jornada, donde se decidió el título, anotó un doblete. En general, fue reconocido como el mejor jugador de esa temporada de la Premier League. Excelente entendimiento entre los jugadores. En el campo, el equipo evitó errores, lo que les permitió controlar el desarrollo de cualquier encuentro. Trabajo impecable del cuerpo técnico. Josep Guardiola logró una vez más preparar a sus dirigidos para la batalla decisiva, y ellos no defraudaron.

Así, con esa victoria, el City volvió a demostrar que el equipo no tiene competidores en el ámbito doméstico, si tomamos la distancia.