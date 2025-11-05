La pica entre Marina Calabró y Marcelo Tinelli se intensificó. La periodista ha sido muy dura en los últimos años, dando información precisa sobre los conflictos económicos del conductor y sus proyectos profesionales.

La disputa escaló luego de que Marina Calabró diera datos puntuales sobre los problemas financieros que Tinelli arrastra desde su gestión en San Lorenzo y con su ex productora, La Flia. El conflicto más reciente se dio cuando Calabró aportó información sobre la crisis familiar que atraviesa Tinelli, incluyendo la denuncia de amenazas de Juana Tinelli y la crítica de esta a su padre. Incluso, la periodista llegó a decir que habían decidido desvincularlo de Carnaval Stream.

Frente a la información que cayó mal al conductor, Marcelo Tinelli explotó en su cuenta de X (antes Twitter) el martes 4 de noviembre, hablando de "periodistas ensañados y operados" y apuntando directamente al corazón de Calabró. En su descargo, Tinelli afirmó que el acoso y la persecución de algunos dueños de medios contra él y su familia es "increíble". También sostuvo que seguiría en Carnaval Stream y que dejaran de inventar, porque se notaba "quien les da letra".

Desde su programa radial en El Observador, Marina Calabró le respondió a Tinelli de manera breve pero contundente.

Calabró aconsejó que en estos momentos él debería "guardarse" pero que, al sobreexponerse, no se hacía un favor porque mantenía el tema vigente. La periodista sostuvo que la información surge, tiene un pico y luego cae, y desestimó la idea de que cualquier periodista que cuenta algo sobre él está "operado por un dueño o un gerente".

La periodista, indignada, se tomó los dichos de Tinelli como algo personal. Enfatizó que ella se "arremanga y labura", yendo al Banco Central a ver los cheques rechazados y al juzgado penal a preguntar por las causas en curso.

Marina Calabró se mostró categórica al respecto: "Detesto que le bajen el precio a mi laburo diciendo que alguien me pasa la data resuelta para operarme en una idea o en una convicción". Finalmente, la periodista le exigió a Tinelli: "Basta de subestimar mi laburo, no me dejo operar, no dejo que trafiquen información ni que me vendan pescado podrido. Basta. No me subestimen más".