En noviembre de 2025, la actividad industrial argentina mostró una caída del 6% interanual y un descenso del 1% respecto a octubre, según datos preliminares difundidos por la Unión Industrial Argentina (UIA). Los sectores que más sufrieron fueron la construcción y la industria automotriz.

El informe señala que el desempeño mensual estuvo condicionado por una menor cantidad de días hábiles, con dos días menos que en noviembre de 2024 y cuatro menos que en octubre de 2025, lo que impactó negativamente en la producción total.

Dentro de los rubros más afectados, la construcción mostró un retroceso del 7,7% en el despacho de cemento y del 7,1% en el Índice Construya, acumulando descensos superiores al 20% en comparación con 2022 y 2023. La industria automotriz, por su parte, registró una caída del 22% en la producción de vehículos, influenciada tanto por la reducción de jornadas laborales como por la disminución del mercado interno.

Otros sectores también experimentaron retrocesos: la fabricación de bebidas disminuyó un 6,9%, el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales bajó un 5,8% y el sector metalmecánico se contrajo un 0,5%.

En contraste, algunos indicadores presentaron leves mejoras. El patentamiento de maquinaria industrial creció un 0,9% y la producción de acero avanzó un 0,4%. Las exportaciones industriales hacia Brasil se mantuvieron estables, con una variación de apenas -0,1%. Sin embargo, la liquidación de divisas del complejo agroindustrial sufrió una caída mensual superior al 10%.

La UIA remarca la heterogeneidad del sector industrial: solo los subsectores de refinación de petróleo y fabricación de motos lograron mantener niveles similares a los de 2022. En términos acumulados, la industria se encuentra en valores equivalentes al cuarto trimestre de 2024, lo que representa un 10% menos que en 2022 y 2023. La recuperación observada a fines de 2024 no logró consolidarse, y la mayoría de los sectores enfrenta una demanda débil y una competencia creciente de productos importados.

El impacto negativo es especialmente notable en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según un relevamiento de la Fundación Observatorio Pyme incluido en el informe, la producción de las pymes cayó un 4,1% y el empleo disminuyó un 4,6% durante el tercer trimestre de 2025. Indicadores adelantados, como el PMI-PyME y el índice de clima de confianza (ICE-PyME), se ubicaron en 43 y 44 puntos respectivamente, ambos por debajo del umbral que indica crecimiento.

Asimismo, el Monitor de Desempeño Industrial de la IV Encuesta CEU-UIA confirmó la continuidad de esta tendencia negativa en el sector.

Al cierre, la UIA advirtió que la principal dificultad para las pymes sigue siendo la presión sobre los costos, seguida por la pérdida de participación frente a las importaciones y las crecientes complicaciones en la cadena de pagos. Este conjunto de factores condiciona la recuperación industrial y plantea un escenario complejo para los próximos meses.