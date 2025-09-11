Política > Causa Vialidad
Mario Villar ratificó el decomiso de $684 mil millones a Cristina Kirchner y rechazó la defensa
POR REDACCIÓN
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, dictaminó que debe ratificarse el decomiso por $684.990.350.139,86 dispuesto contra Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad. El monto fue fijado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y calculado de manera solidaria entre los nueve acusados.
La Sala IV de la Cámara, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, convocó a una audiencia clave en la que deberá resolver si confirma o modifica la cifra establecida por el tribunal oral. La defensa de la expresidenta objetó tanto el monto como el mecanismo de actualización.
En el veredicto original, el decomiso había sido fijado en $84.835.227.378,04. Sin embargo, el TOF 2 lo llevó a casi $685 mil millones aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los abogados defensores, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que el caso debía resolverse en el fuero civil y comercial y que el cálculo correcto sería mucho menor.
El fiscal Villar desestimó ese planteo y avaló la decisión del tribunal. “El monto debe confirmarse en la cifra actualizada”, sostuvo en su dictamen.
Cristina Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Cumple su pena bajo arresto domiciliario. Además de la expresidenta, entre los condenados por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz está el empresario Lázaro Báez, también alcanzado por el decomiso.
Ahora, la Casación tendrá la última palabra sobre el monto a devolver, que equivale a casi 600 millones de dólares y representa la reparación que, según el fallo, corresponde al Estado por las irregularidades cometidas.
