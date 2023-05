Más de 180 estudiantes de la Escuela secundaria Liceo Paula Albarracín de Sarmiento esta semana reflexionaron sobre el ambiente, el agua y la sequía en el marco de las charlas gratuitas sobre estas temáticas que DIARIO HUARPE viene desarrollando desde el mes de octubre del año pasado, en los establecimientos educativos de la provincia.

“Creo que la realidad en la que nos encontramos hoy los sanjuaninos y todos los habitantes del planeta, es preocupante y tenemos que actuar en función a ello para que las nuevas generaciones reflexionen y tomen acciones para el bien de las comunidades, de ellos mismos, del futuro”, expresó Elizabeth Urvano, la profesora de Biología que coordinó junto a sus colegas el encuentro con DIARIO HUARPE.

Publicidad

De charla

En esta oportunidad, DIARIO HUARPE desembarcó en la histórica escuela sanjuanina con el documental y un total de 1.100 revistas, de las cuales casi 200 fueron distribuidas entre los alumnos y profesores presentes en la charla y el resto quedó a disposición de la institución educativa para la biblioteca y demás alumnos del establecimiento.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Con las charlas, la revista y el documental, DIARIO HUARPE busca visibilizar la realidad en la que se encuentra la provincia frente al cambio climático, producto del calentamiento global, y poner en discusión esta temática entre las generaciones del futuro, haciendo énfasis en la importancia que tiene el agua como recurso vital.

Una buena idea

En el encuentro, profesores y alumnos contaron que están trabajando, dentro de un proyecto áulico que trata sobre el cuidado del agua. La idea, mejorar los canteros de la escuela, optimizando el uso del agua.

"Queremos darle color y vida a los espacios verdes de la escuela, que hoy, por problemas de escasez de agua y otras variables que tiene que ver con tiempos de receso escolar y demás, no están en su mejor estado", contó Elizabeth."Hemos pensado plantar autóctonas, suculentas y especies resistentes a la escazes de agua, es decir, acordes a las condiciones de nuestra zona".

Publicidad

Por estos días el proyecto está en la etapa de elaboración y la charla sirve como complemento a los conceptos que los profesores están dando en las aulas para fundamentarlo.

"Creo que las nuevas generaciones tienen que comprometerse con todo lo que está sucediendo a nivel local y a nivel mundial. Pero creo también que nosotros como docentes, las instituciones, la comunidad, ustedes los periodistas, tenemos que difundir todo lo que sea posible, transmitir conocimientos, para que tratar de que los chicos puedan tomar acciones concretas", dijo la profesora de Biología.

A la charla asistieron más de 180 alumnos (3 cursos del ciclo básico y 3 del orientado) y profesores de Biología y Geografía (Carlos Basualdo, Celia Urvano, Nicolás Vera y Silvana Zamora).

La charla en frases

Gonzalo Matus (16 años), alumno.

“Me parece curioso que no se esté haciendo nada por el calentamiento global, el cambio climático y la sequía. Me parece que todo esto se está dejando de lado para darle prioridad a los intereses de las empresas, sin tener en cuenta las necesidades básicas de las personas como sería, en este caso, el agua”.

Guadalupe Gómez (17 años), alumna.

“La percepción que yo tengo como ser humano viviendo en este planeta es muy mala, porque el ser humano contamina demasiado. Creo que no tenemos conciencia. Yo lo veo a diario, personas que tienen un tacho de basura al lado y a la basura la tiran al costado”.

Elizabeth Urvano (31 años), profesora.

"Me parece que esto no lo podemos tomar tan livianamente, porque lo del cambio climático se lo viene hablando desde hace muchísimos años... Me parece que hay que actuar ya, porque no sabemos qué va a suceder más adelante. Mientras más pronto podamos solucionarlo, mejor, por el futuro que son nuestros chicos".

Luciano Figueroa (16 años), alumno.

"Yo creo que nosotros somos lo que tenemos que ponernos las pilas, porque esto es grave y tenemos que empezar a cuidar más el planeta".

La charla en fotos

Cada uno de los alumnos de la escuela se llevó la revista educativa sobre la sequía en San Juan.

Dato:

Para saber más sobre la guía y las charlas, hacé clic en los siguientes link:

https://www.diariohuarpe.com/tags/agua-guia-para-entender-la-sequia

Mirá el documental completo en:

https://www.dailymotion.com/video/x8ef64z

Sumate y seguinos en Eco Huarpe:

https://www.instagram.com/eco_huarpe/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092035246300