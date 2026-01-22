El presidente Javier Milei firmó este jueves la integración de Argentina al Consejo de la Paz, el nuevo organismo internacional impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una iniciativa que busca intervenir en escenarios de conflicto y promover la estabilidad global.

La adhesión argentina se concretó en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, escenario elegido por el líder republicano para poner en marcha formalmente el Consejo. El organismo fue concebido originalmente con el objetivo de restaurar la paz en la Franja de Gaza y en otras regiones afectadas por conflictos armados, aunque diversos analistas interpretan la propuesta como un intento de competir o superponerse al rol de las Naciones Unidas, institución que ha sido blanco de reiteradas críticas por parte de Trump.

Publicidad

Durante el acto, el presidente estadounidense volvió a destacar lo que considera avances de su política exterior. “El mundo es más pacífico que hace un año”, aseguró, al tiempo que se atribuyó haber contribuido a detener al menos ocho guerras en distintos puntos del planeta.

Según trascendió, unos 35 países ya habrían firmado su integración al Consejo de la Paz, mientras que alrededor de 60 naciones recibieron la invitación formal para sumarse. Trump encabezó la presentación apenas un día después de su extensa exposición en Davos, donde defendió su intención de avanzar sobre el control de Groenlandia, y horas más tarde anunció un principio de acuerdo con el líder de la OTAN, reforzando su protagonismo en la agenda internacional.

Publicidad

El comité ejecutivo fundador del Consejo de la Paz estará integrado por figuras de peso de la política global, entre ellas el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair, quienes tendrán a su cargo el diseño y la implementación de las primeras acciones del organismo.

Con la firma de Milei, Argentina se suma así a una iniciativa que promete tener impacto en la política internacional y que ya genera expectativas, apoyos y cuestionamientos en partes iguales dentro de la comunidad global.