La segunda etapa de la gestión de Javier Milei se encamina a un objetivo político central: asegurarse las herramientas legislativas para profundizar el programa económico que diseñó la Casa Rosada. Con proyectos sensibles en carpeta —como el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la llamada “Ley de Inocencia Fiscal”— el Gobierno nacional comenzó a mover fichas para sumar apoyos en el Congreso. En ese tablero, los gobernadores dialoguistas se convirtieron en actores decisivos, entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego.

Según se pudo reconstruir en los encuentros recientes entre los mandatarios provinciales y el ministro del Interior, Diego Santilli, el oficialismo fue explícito: las provincias que acompañen los proyectos clave recibirán incentivos directos, mientras que aquellas que se mantengan al margen difícilmente accedan a beneficios adicionales. La estrategia incluye lo que en el Gobierno llaman “premios” para los distritos alineados.

Publicidad

El paquete ofrecido contempla mayores partidas de ATN, avales de la Nación para gestionar créditos ante organismos internacionales y una vía más ágil para ejecutar obras públicas. La lógica detrás del esquema es clara: premiar a las provincias consideradas “eficientes”, en especial a aquellas cuyos gobernadores poseen representación legislativa suficiente como para destrabar votaciones en Diputados y el Senado.

Fuentes oficiales reconocen que los incentivos no serán universales. La selección dependerá de dos factores: el peso legislativo que cada gobernador pueda aportar y la conducta fiscal de su administración. En la Casa Rosada sostienen que algunos mandatarios “no entendieron la consigna” de orden y recorte del gasto que pregona Milei, y que, por lo tanto, no podrán aspirar a un trato privilegiado.

Publicidad

En este contexto, los gobernadores se transforman en piezas clave de la arquitectura política nacional. Cada voto cuenta, y las reuniones que ya se activaron buscan garantizar un respaldo suficiente para que la Casa Rosada avance con su agenda de reformas. La presencia de Orrego en las conversaciones no es menor: San Juan aparece entre los distritos con cuentas ordenadas y podría mejorar su posición en la negociación.

Sin embargo, el plan también deja planteados interrogantes. En distintos despachos provinciales se mira con recelo el criterio de reparto de los beneficios y se advierte sobre el riesgo de que los ATN y los avales queden sujetos a acuerdos coyunturales. La dependencia del apoyo legislativo provincial para destrabar la agenda nacional vuelve a evidenciar que la relación entre Nación y provincias se ha convertido en un delicado equilibrio político.

Publicidad

Por ahora, lo único seguro es que el Gobierno ya puso sobre la mesa los incentivos. El resto dependerá de cuánto estén dispuestos a negociar los gobernadores y de cuán decisivo sea su aporte para garantizar la aprobación de las leyes que Milei necesita para sostener su proyecto.