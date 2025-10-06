Marcelo Mindlin, presidente y accionista de Pampa Energía, se incorporó como uno de los accionistas principales de InterCement, la compañía brasileña que controla el 15% del mercado del cemento en Brasil y el 45% en Argentina a través de Loma Negra.

La entrada de Mindlin se produjo mediante la sociedad Latcem, en conjunto con Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda Patria Investments, tras la aprobación casi unánime de un plan de reestructuración presentado en la Asamblea de acreedores de InterCement. Este plan, que deberá ser homologado por la justicia y cumplir ciertas condiciones, permitirá a estos tres grupos convertirse en accionistas mayoritarios.

Desde InterCement aseguraron que las operaciones de ambas compañías continuarán con normalidad durante el período de transición, manteniendo los estándares de calidad, el empleo y las relaciones con clientes, proveedores y comunidades. En particular, se garantizó la continuidad operativa de Loma Negra, empresa que posee una participación significativa en el mercado argentino.

El plan de reestructuración contempla una reducción significativa de la deuda, con una quita estimada en US$ 400 millones, y la incorporación de una nueva línea de crédito aportada por los nuevos accionistas para fortalecer el capital de trabajo y cubrir los costos de la reestructuración. Esto permitirá a InterCement contar con una estructura de capital sólida y sostenible, sin vencimientos relevantes en los próximos cinco años.

Los nuevos accionistas destacaron que esta operación marcará el inicio de una etapa con mayor capacidad de inversión y sostenibilidad a largo plazo, junto con una visión estratégica orientada al desarrollo y crecimiento del grupo cementero en Brasil y Argentina.

En detalle, los nuevos inversores son Latcem, Redwood Capital Management, especializada en la reestructuración de capitales, y Moneda Patria Investments, parte de Patria Investments, una firma con más de 35 años de experiencia y 48 mil millones de dólares bajo administración en activos alternativos en Latinoamérica.

Marcelo Mindlin, además de su rol en Pampa Energía, es accionista controlante de SACDE y co-controlante de Orígenes Seguros, lo que refuerza su perfil como inversor estratégico en esta operación.

El objetivo central de la reestructuración es superar el estrés financiero que afectó a InterCement en los últimos dos años y recuperar su posición estratégica dentro del sector cementero en ambos países, garantizando una estructura financiera robusta y una perspectiva de crecimiento sostenible.