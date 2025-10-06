El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, mantuvo un primer encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su comitiva, en el marco de las gestiones por un salvataje financiero que impulsa el gobierno argentino.

Bessent dio a conocer la reunión a través de su cuenta oficial en la red social X, donde escribió: “Me complace dar la bienvenida a @LuisCaputoAR y a la delegación argentina a la @USTreasury. Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina”.

Publicidad

La delegación argentina —integrada por el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno— arribó a Estados Unidos el sábado con el objetivo de cerrar los detalles del paquete de asistencia económica que prepara Washington.

El encuentro se da en un contexto de negociaciones multilaterales que incluyen conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El viernes, la directora del organismo, Kristalina Georgieva, había dialogado con Bessent y aseguró que el respaldo internacional podría incluir Derechos Especiales de Giro (DEG) como parte del esquema de ayuda.

Publicidad

Además, la reunión en el Tesoro norteamericano coincide con la invitación del gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei para visitar la Casa Blanca, lo que refuerza la expectativa de que el apoyo financiero pueda concretarse antes del 27 de octubre, primer lunes posterior a las elecciones legislativas.