El Gaming Desfío San Juan 2025, el evento más esperado del año, no fue solo una promesa; fue una vibrante realidad que tuvo lugar en el Complejo Cultural La Superiora, dejando una huella imborrable en la escena gamer local.

Camaradería y comunidad, los pilares del evento.

El espíritu del encuentro, organizado por United Pro, se vivió en cada rincón. No fue un evento para mirar, sino para experimentar. La energía de la competencia se fusionó con la camaradería, creando una atmósfera única donde novatos y veteranos compartieron un mismo lenguaje. El modo competitivo demostró su madurez con finales presenciales que electrizaron al público. En el escenario principal, la tensión táctica de Valorant cobró vida, con equipos de cinco jugadores desplegando estrategias, clutches y aces en una batalla por el reconocimiento y el premio mayor. Mientras, en las pantallas dedicadas al FC 2025, el famoso simulador de fútbol, se vivieron auténticos derbis virtuales, con 64 participantes mostrando un control magistral del gameplay y celebrando cada gol como si fuera en un estadio real.

El evento reunió a los jugadores.

La escena móvil también tuvo su momento cumbre con el torneo de Free Fire, donde las escuadras demostraron su destreza en el battle royale desde sus dispositivos, mientras que la final del Clash Royale coronó al estratega que supo manejar mejor sus elixir y sus cartas en el duelo presencial. Pero la competencia no solo fue digital. El escenario del cosplay se transformó en una pasarela de talento y dedicación, donde cerca de 20 artistas fueron ovacionados por la fidelidad de sus producciones de personaje y su carisma escénico, demostrando que la cultura gamer también se expresa a través del arte y la confección.

El evento coronó a los mejores.

Sin embargo, el corazón del evento latió con más fuerza en las zonas de participación libre. Allí, la experiencia se volvió personal y colectiva. Fue un viaje en el tiempo jugar en las máquinas arcade, reviviendo los clásicos retro, y un vistazo al futuro con los visores de Realidad Virtual, que ofrecieron una experiencia inmersiva total. La feria de merchandising, hardware y diseños en 3D se convirtió en un punto de encuentro para coleccionistas y curiosos, un espacio para llevar un pedazo de ese universo a casa.

El cosplay tuvo su protagonismo.

Ezequiel Ahumada, de United Pro, había soñado con un evento que combinara la faceta profesional con la diversión pura, y esa visión se cumplió plenamente. El complejo, equipado con setups profesionales, hardware de alta gama y sillas homologadas para la larga jornada, se convirtió en el templo soñado para cualquier gamer. El sorteo de una PlayStation 5 fue el broche de oro perfecto para una jornada que, desde las 15 hasta las 22 horas, unió a chicos y grandes.

El Gaming Desafío San Juan 2025 ya es parte de la historia. Las pantallas se apagaron, los controllers descansan y los campeones han levantado sus trofeos. Pero lo que perdura es la sensación de comunidad, la emoción de las finales y la certeza de que, en San Juan, la semilla de los esports y la cultura gamer ha echado raíces profundas. El evento pasó, pero su legado acaba de comenzar.