La Sociedad Israelita de San Juan informó que sus puertas permanecerán cerradas el martes 7 de octubre en conmemoración de los dos años transcurridos desde el ataque terrorista de Hamas a Israel, ocurrido en octubre de 2023.

El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque sin precedentes sobre el sur de Israel. El atentado provocó la muerte de 1.200 personas y el secuestro de 251 ciudadanos, de los cuales 48 aún permanecen como rehenes, vivos o fallecidos. La institución destacó que la medida busca rendir homenaje a las víctimas y mantener viva la memoria de los hechos.

Publicidad

Durante toda la jornada, no se realizarán actividades ni atenciones al público en la Sociedad Israelita, abarcando todas las áreas y servicios de la institución en la provincia de San Juan. La decisión fue comunicada oficialmente para que los socios y la comunidad puedan planificar sus actividades teniendo en cuenta el cierre.

Con este acto simbólico, la Sociedad Israelita se suma a las conmemoraciones internacionales que recuerdan a las víctimas de ataques terroristas y refuerza su compromiso con la memoria y la concientización sobre la violencia que afecta a distintas comunidades en el mundo.