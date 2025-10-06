El ex jugador de hockey y campeón del mundo con la Selección Argentina, Francisco “Panchito” Velázquez, fue denunciado en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) por el presunto delito de exhibiciones obscenas. Tras la denuncia, el juez de Garantías Roberto Montilla ordenó una medida de restricción de acercamiento por 90 días hacia las presuntas víctimas, que serían dos adolescentes y una niña.

De acuerdo con la presentación judicial, el hecho denunciado habría ocurrido el domingo por la madrugada. En un contexto que no puede ser detallado para proteger la identidad de las jóvenes, Velázquez habría sido sorprendido observando a las chicas mientras dormían. Una de ellas habría despertado y, al advertir su presencia, lo vio sin el bóxer ni el pantalón puestos.

Según el testimonio que consta en la causa, al ser descubierto, el ex deportista habría dicho una frase que figura en la denuncia: “Esperá un ratito, perdón, ustedes son muy lindas”. El episodio fue denunciado de inmediato en la fiscalía, lo que derivó en la intervención judicial y la imposición de la medida perimetral.

La resolución judicial prohíbe a Velázquez acercarse o comunicarse con las denunciantes, sus familias o su entorno cercano. Además, busca garantizar su seguridad y evitar cualquier tipo de entorpecimiento de la investigación. Por el momento, los fiscales deberán analizar los elementos incorporados para determinar si existen motivos suficientes para formalizar la causa.

Fuentes judiciales indicaron que no se descarta que el caso sea derivado a la fiscalía ANIVI, dado que entre las presuntas víctimas habría una menor de edad. También podría ordenarse una Cámara Gesell para obtener el testimonio protegido de la niña.

La denuncia generó fuerte conmoción en el ambiente deportivo, ya que Francisco “Panchito” Velázquez es considerado uno de los mayores referentes del hockey sobre patines argentino. Fue campeón del mundo con la Selección Nacional en 1995 y, además, tuvo un breve paso por el fútbol, donde vistió la camiseta de San Martín de San Juan.