Una empresa con sede en San Juan lanzó una búsqueda laboral para incorporar un Analista de Compras a su equipo de trabajo. La posición está orientada a perfiles con experiencia en logística, control de stock y gestión de proveedores.

Entre las principales tareas del puesto se destacan la gestión logística para la recepción y entrega de materiales, así como el control de stock dentro y fuera del pañol. También será responsable del control de documentación de las compras realizadas y de la carga de órdenes de pedido de materiales.

Además, el Analista deberá gestionar la adquisición de insumos, materiales de producción y elementos de protección personal, así como analizar los presupuestos solicitados a proveedores, garantizando eficiencia y cumplimiento de los procesos internos.

Las personas interesadas en postularse pueden enviar su currículum a la dirección de correo electrónico: postulantesrrhhsanjuan@gmail.com.