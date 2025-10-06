Publicidad
Publicidad

Provinciales > Empleo

Empresa busca Analista de Compras para sumar a su equipo de trabajo

Una empresa sanjuanina abrió la búsqueda laboral para cubrir el puesto de Analista de Compras. El cargo implica tareas de gestión logística, control de stock y compras de insumos, materiales y elementos de protección personal.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Entre las principales tareas del puesto se destacan la gestión logística para la recepción y entrega de materiales. Foto: Gentileza

Una empresa con sede en San Juan lanzó una búsqueda laboral para incorporar un Analista de Compras a su equipo de trabajo. La posición está orientada a perfiles con experiencia en logística, control de stock y gestión de proveedores.

Entre las principales tareas del puesto se destacan la gestión logística para la recepción y entrega de materiales, así como el control de stock dentro y fuera del pañol. También será responsable del control de documentación de las compras realizadas y de la carga de órdenes de pedido de materiales.

Publicidad

Además, el Analista deberá gestionar la adquisición de insumos, materiales de producción y elementos de protección personal, así como analizar los presupuestos solicitados a proveedores, garantizando eficiencia y cumplimiento de los procesos internos.

Las personas interesadas en postularse pueden enviar su currículum a la dirección de correo electrónico: postulantesrrhhsanjuan@gmail.com.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS