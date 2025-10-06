El Teatro del Bicentenario dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte presenta “Raíz del Alma”. Este concierto audiovisual propone una experiencia sensible y envolvente, donde la música en vivo se fusiona con una cuidada puesta lumínica que acompaña y potencia la narrativa de cada canción.

El próximo viernes 10 de octubre, a las 21.30 h, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, el músico, docente y productor sanjuanino presentará oficialmente su primer trabajo discográfico: Raíz del Alma.

Con una trayectoria que abarca la creación de canciones propias, la producción para otros artistas y la formación de jóvenes músicos, Arano ha construido un camino sólido en la escena local y regional. Su propuesta combina raíces sonoras, canciones de autor y elementos contemporáneos, siempre buscando una conexión profunda con el público.

Raíz del Alma reúne composiciones de distintas etapas de su vida: canciones escritas hace más de diez años que hoy cobran nueva fuerza en una producción renovada. Junto a creaciones recientes que reflejan la madurez y evolución de su recorrido artístico.

El espectáculo abordará temas universales como el amor, la pérdida, la memoria y las raíces personales y colectivas. Invita al público a transitar un viaje íntimo y a la vez expansivo, donde lo sonoro y lo visual se entrelazan para conmover desde lo auténtico.

“Raíz del Alma” de Juanse Arano se presentará el próximo viernes 10 de octubre en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Las entradas tienen un valor de $7.000 y pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario (lunes a viernes de 9.30 a 14 h y de 16 a 20 h, y sábados de 9.30 a 14 h) o de manera online a través de Tuentrada.com