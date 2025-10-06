En una audiencia realizada este lunes en Tribunales, el juez de garantías Sergio López Martí ordenó un año de prisión preventiva para Juan “Chato” Carrizo, acusado de ser el autor del disparo que provocó la muerte de Nicole Bajinai, de 22 años, en el barrio Echeverria, Capital. Además, fijó el mismo plazo para el desarrollo de la investigación a cargo del fiscal Francisco Micheltorena, además coordinador de la UFI Delitos Especiales y el fiscal ayudante Emiliano Pugliese.

Carrizo fue imputado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, luego de que dos testigos lo señalaran como quien efectuó el disparo que impactó en la cabeza de la joven durante una pelea ocurrida en la madrugada del sábado 4 de octubre de 2025.

Según la reconstrucción del hecho, la víctima recibió un disparo a la altura de la oreja derecha y fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde falleció poco después a causa de la herida.

Tras el ataque, el acusado fue detenido por la Policía mientras intentaba ocultarse en los techos de una casa cercana a la escena. En el lugar, los investigadores secuestraron un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos y una vaina servida, además de prendas de vestir y una gorra que habrían pertenecido al imputado.

El crimen estaría vinculado a un conflicto entre bandas con antecedentes por la disputa territorial en la venta de estupefacientes, según indicaron fuentes del caso.

Horas después del homicidio, se registró un saqueo a la vivienda de Carrizo, donde al menos cuatro familiares de la víctima sustrajeron pertenencias del domicilio. Por este nuevo hecho, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una mujer de 68 años identificada como Justa Bajinai.

Con esta medida, el “Chato” Carrizo permanecerá detenido mientras continúa la investigación por el crimen que conmocionó al barrio Echeverria y a toda la comunidad de San Juan.