Francisco “Panchito” Velázquez, uno de los máximos ídolos del hockey sobre patines argentino, rompió el silencio luego de que se conociera una denuncia penal en su contra por presuntas exhibiciones obscenas. En declaraciones a Diario de Cuyo, el ex jugador aseguró que es “completamente inocente” y que atraviesa “un momento muy triste” tras el escándalo judicial.

“Estoy en una nebulosa, jamás me pasó algo así en la vida”, expresó el ex campeón mundial, visiblemente afectado por la situación. La denuncia fue presentada por tres jóvenes (una de ellas menor de edad), quienes aseguran que el hecho ocurrió durante la madrugada del fin de semana, cuando Velázquez habría sido descubierto desnudo en la habitación donde ellas dormían.

Publicidad

El caso, que se tramita en la Justicia sanjuanina, aún se encuentra en su etapa preliminar. Según fuentes judiciales, en los próximos días se llevarán a cabo medidas procesales clave, como la realización de una Cámara Gesell, a fin de recoger los testimonios de las presuntas víctimas en un entorno protegido.

Mientras tanto, el juez interviniente dictó una orden de restricción que impide al ex deportista mantener cualquier tipo de contacto con las denunciantes, como medida preventiva habitual en casos de esta naturaleza.

Publicidad

La denuncia causó un fuerte impacto en el ámbito deportivo local, ya que Velázquez es considerado una leyenda del hockey sanjuanino y nacional. Fue campeón del mundo con la Selección Argentina en 1995 y es recordado por su extensa trayectoria en clubes de la provincia y en el exterior.

La investigación judicial continuará con la toma de declaraciones, análisis de pruebas y pericias, que definirán si existen elementos suficientes para avanzar hacia una imputación formal. Mientras tanto, Velázquez insiste en su inocencia.