San Juan tuvo un destacado desempeño en la 77ª edición de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que se desarrollaron en Mar del Plata y convocaron a 8.600 jóvenes de todo el país. La delegación sanjuanina estuvo compuesta por 330 deportistas que compitieron en 39 disciplinas, incluyendo deportes convencionales y adaptados.

Durante la competencia, la provincia logró un total de 42 medallas: 15 de oro, 14 de plata y 13 de bronce. En deportes convencionales, San Juan obtuvo seis medallas de oro, seis de plata y siete de bronce, alcanzando el décimo puesto entre 20 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En deportes adaptados, la delegación cosechó nueve oros, ocho platas y seis bronces, ubicándose 16ª en su categoría.

Para muchos de los jóvenes, esta edición significó su primera experiencia viajando fuera de la provincia, mientras que otros repitieron la vivencia por segunda o tercera vez. El balance refleja la continuidad de una política de Estado que impulsa el deporte como herramienta de formación y motivación para los jóvenes.

El medallero final de San Juan se cerró con 15 medallas de oro, 14 de plata y 13 de bronce, consolidando a la provincia en el 14º puesto en el medallero general.

Medallero deportes convencionales

Oro: 6

Plata: 6

Bronce: 7

Medallero deportes adaptados

Oro: 9

Plata: 8

Bronce: 6

Medallero general