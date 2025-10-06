Luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) presentó ante la Justicia un pedido para reimprimir las boletas electorales que se utilizarán en los comicios del domingo 26 de octubre.

El Gobierno nacional entregó formalmente al Juzgado Federal 1 de La Plata, bajo la responsabilidad de Alejo Ramos Padilla, la renuncia de Espert y solicitó que Diego Santilli ocupe su lugar en la lista. Al mismo tiempo, se requirió la reimpresión de las boletas con esta modificación.

Se difundieron imágenes de las boletas impresas con Espert como cabeza de lista, preparadas para su distribución en territorio bonaerense y supervisadas por el juez Ramos Padilla. Sin embargo, desde la Casa Rosada trabajan contra reloj para presentar en la Justicia Electoral los documentos necesarios que permitan reordenar la lista con Santilli al frente.

Un punto fundamental en el proceso es mantener la paridad de género, evitando que, con el cambio, aparezcan dos mujeres consecutivas en la lista, tal como exige la normativa electoral.

El costo y la logística de la reimpresión

Se estima que reimprimir la totalidad de las boletas para la provincia de Buenos Aires costaría aproximadamente 15 mil millones de pesos. Además, la escasez de tiempo —faltan apenas tres semanas para las elecciones— representa un desafío importante para llevar adelante este proceso.

El tiempo no solo es crucial para la impresión, sino también para la reorganización de las boletas. Primero, Espert debe formalizar su renuncia, la cual debe ser aceptada y oficializada por la Justicia Electoral. Luego, para aprobar el nuevo diseño, se debe realizar una audiencia con la presencia de los apoderados de todas las listas que compiten en la provincia.

Solo después de estos pasos se podría avanzar con la impresión de las nuevas boletas con la anticipación necesaria para que las autoridades electorales las distribuyan adecuadamente.

Las boletas originales estaban listas para su distribución desde el 29 de septiembre, lo que añade presión sobre los tiempos para cualquier modificación.

Motivo de la renuncia de Espert

José Luis Espert decidió dar un paso al costado luego de que se revelaran documentos oficiales del Bank of America que confirmaron su relación comercial con una persona detenida. En sus redes sociales, el economista expresó: “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”.