Investigadores del Conicet, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara inició desde este lunes 6 de octubre el streaming de la Expedición Cretácica I-2025 en Río Negro, convirtiéndose en la primera campaña paleontológica argentina transmitida en vivo.

La iniciativa permitirá al público seguir en tiempo real el trabajo científico, incluyendo la excavación, clasificación y estudio preliminar de fósiles, y hacer consultas interactivas mediante el chat de las transmisiones en Youtube (paleocueva_lacev) e Instagram (@paleocueva.lacev).

El yacimiento elegido se encuentra cerca de la localidad de General Roca, un sitio clave para la paleontología nacional donde se identificaron al menos diez especies nuevas, incluyendo anfibios, reptiles, mamíferos y un dinosaurio carnívoro. El jefe científico de la expedición, el doctor Federico Agnolín, explicó que la zona fue seleccionada por su gran riqueza fosilífera y por los hallazgos previos, como pequeñas ranas, lagartijas, fósiles vegetales y dinosaurios, que permiten “abrir una ventana al pasado”.

Durante la campaña, el equipo continuará la excavación iniciada en 2024, cuando se descubrió la garra de Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio argentino inédito, intentando recuperar los restos faltantes para reconstruir la especie. Según Agnolín, el objetivo de transmitir en vivo es mostrar “cómo era una verdadera campaña paleontológica” y atraer a personas fuera del campo científico, inspirados por el éxito del streaming marino del Falkor (too) en Mar del Plata.

Los espectadores podrán presenciar de cerca la extracción de fósiles, considerada “toda una operación quirúrgica”, y participar activamente mediante preguntas en el chat durante las dos o tres horas diarias que durará el streaming. Agnolín señaló que la iniciativa representa “un excelente camino de comunicación de la ciencia, una manera distinta” de acercar el trabajo paleontológico al público general, incentivando el interés por los hallazgos y la investigación científica en Argentina.